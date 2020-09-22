Üçüncü kez Dünya Ralli Şampiyonası takvimine dahil olan ve Marmaris’te düzenlenen yarışta Adus Motorsport Takım Direktörü ve Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Citroen C3 R5 ile katıldığı WRC3 kategorisini 3.02.53.8 sürede üçüncü olarak tamamlayarak podyuma çıktı. Avcı bu sayede, WRC3’te podyuma çıkan ilk Türk pilot oldu. Yağız Avcı - Onur Vatansever ikilisi Türkiye Ralli Şampiyonası’nın da iki ayağını birincilikle tamamlayarak, hem kendileri hem de Adus Motorsport adına önemli puanlar alarak sezona da zaferle başlamış oldu.
Yağız Avcı, Türkiye Rallisi’ne damga vurdu
ADUS MOTORSPORT, TÜRKİYE RALLİSİ’NE DAMGASINI VURDU. ADUS MOTORSPORT TAKIM DİREKTÖRÜ VE PİLOTU OLAN YAĞIZ AVCI VE CO-PİLOTU ONUR VATANSEVER, WRC’DE KATEGORİSİNDE ÜÇÜNCÜLÜKLE TAMAMLARKEN, TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI’NIN İLK İKİ YARIŞINI DA BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ.
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