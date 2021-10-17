Yağmur altında ’MarmaraRUN Koşusu’ düzenlendi

Marmara Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen MarmaRUN koşusu yağmur altında gerçekleşti. Koşuya sporseverler büyük ilgi gösterdi.

Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi ve Beykoz Belediyesi tarafından organize edilen 3. MarmaRUN Koşusu yapıldı. Toplam 9.5 km’lik bir parkurdan oluşan yarış 8.30’da başladı. Yarış parkuru Anadolu Hisarı Kampüsü’nden başlayıp Çubuklu İskelesi’nden dönülerek Anadolu Hisarı Kampüsü’nde yağmur altında tamamlandı. Koşuya sporseverler yoğun ilgi gösterirken yarışmada erkekler kategorisinde birinci Hacı Sabahattin Cavga olurken, kadınlarda ise Damla Çelik zirveyi temsil etti.

"Birinci olmak güzel bir duygu"

Yarışmada erkekler birincisi Hacı Sabahattin Cavga mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, "Bugünkü yarış çok güzeldi. Ben de bir Marmaralı olarak 2020 mezunuyum. Burada yarışmaktan çok mutluluk duyuyorum. Atmosfer çok güzel, hafif bir yağmur var. Ama bu bizi çok motive eden bir şey mutluyum, gururluyum. Birinci olmak güzel bir duygu" dedi.

"Kendimi görmem için iyi bir yarış oldu"

Kadınlar birincisi Damla Çelik ise, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Marmara Üniversitesi’ne Beykoz Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Yarış çok güzeldi. Parkur çok güzeldi. Yağmurlu bir pazar gününde çok güzel bir organizasyon oldu. Milli sporcuyum, önümüzdeki hafta sonu Avrupa ve cross şampiyon seçmesi var Adana’da yapılacak. Kendimi görmem için iyi bir yarış oldu" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kurt: "Çok mutluyuz eğlenceli bir yarışma oluyor"

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, yarışmaya yoğun katılımın olduğunu belirtti. Kurt, "Bu yıl üçüncüsünü ve tescillenmiş bir yarışma olarak düzenlediğimiz MarmaraRUN’ın yarışmasına yoğun katılımdan dolayı çok mutluyuz. Covid-19 sebebiyle bir ara vermek mecburiyetinde kaldık. Ancak şimdi Türkiye’nin her yerinden değil dünyanın her yerinden uluslararası bir yarışma haline getirdik. Çok mutluyuz, eğlenceli bir yarışma oluyor. Aynı zamanda sponsorlar yardımıyla yarışmaya katılanlara da destek oluyoruz. Bu semtte bu Anadolu Hisarında açıkçası bir şenlik yapıyoruz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.