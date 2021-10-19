Yakın koruma olmak isteyenlere uluslararası sertifika

Dünya Yakın Savunma Federasyonu (WDATF) İstanbul’da özel bir üniversite ile Yakın Koruma Eğitim Sertifikası vermek için protokol imzaladı.

Yakın Koruma mesleğini icra eden kişiler, Türkiye’de ilk defa verilecek olan üst düzey akademik eğitimi alabilecekler. Bu sayede yakın koruma ve savunma teknikleri, bilinçli kişiler tarafından karşı tarafa zarar vermeden de yapılıyor olacak.

15 Kasım’da başlayacak eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan Dünya Yakın Savunma Federasyon Başkanı İbrahim Aktürk, “Ülkemizde yakın koruma sektörü özel güvenlik statüsünde faaliyet göstermektedir. Yakın korumaların tam olarak bir kimlik kazanamadığı aşikardır. Otellerde, eğlence mekanlarında, sanatçı, iş adamları vb. sektörlere hizmet eden yakın korumalar, iş verenleri tarafından yurt dışına gönderilip hiçbir akademik bilgi, resmiyet ve geçerliliği olmayan sertifikalar alarak, büyük meblağlar ödemektedirler" dedi.

Verecekleri eğitimlerle yakın koruma sektörünün akademik bir resmiyet kazanacağını vurgulayan Aktürk, "Türkiye genelinde bir milyon kişiye yakın özel güvenlik görevlisi, üç yüz bine yakın da yakın koruma personeli bulunmaktadır. Eğitimlere 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir. Eğitim şartı aranmamaktadır. Eğitimlerimizin içerikleri yasalara uygun olarak tarafımızca hazırlanmaktadır. Eğitimler, emekli emniyet ve TSK mensupları, itfaiye amiri, doktor, psikolog, ileri sürüş, silah atış ve yakın savunma üzmanları tarafından verilecektir. 2013 yılından bu yana resmiyet kazanmış federasyonumuz basın ve seminerlerimiz aracılığıyla bilinmekte ve takip edilmekte olup yakın koruma ve özel güvenlik sektörlerinde çalışanlar tarafından böyle bir çalışma federasyonumuzdan talep edilmektedir" diye konuştu.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu tarafından verilecek eğitimler şu şekilde:

1. Birinci Seviye Temel Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı

2. İkinci Seviye Profesyonel Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı

3. Üçüncü Seviye VIP Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı

4. Anti - Terror Yakın Koruma Eğitimi Sertifika Programı

5. Profesyonel Atış Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı

6. Profesyonel Sürüş Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı

7. VIP Yakın Savunma Eğitimi Sertifika Programı