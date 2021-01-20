Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bizim için kötü bir gece" dedi.

Süper Lig’in 20. haftasında Denizispor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 6-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bizim için kötü bir gece. Bu sıralamadaki bir takımın antrenörü olarak daha sahada direnç vermemiz gerekiyordu. Top Galatasaray’da olduğu bölümlerde iyi oynayamadık. 17 dakikada 2-0 geriye düşünce tamamen oyun kontrolünü kaybettik. Arkadan istemediğimiz skor geldi. Futbolda böyle skorlar var. Birçok takım yaşıyor. Nerelerde, ne yapmamız konusunda derin bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Takım kadrosu olarak 12 oyuncu ile mücadele ediyoruz. Bu çok kolay değil. Transfer sezonu açık. Acil transfere ihtiyacımız var. Yönetim kurulu çalışıyor. Ocak transferleri kolay değil. Ekonomik anlamda maliyetli oluyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu yarışın içerisinde olacaksa bu konuları çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Bizim gelmemizle takım ayağa kalktı"

Geçen hafta futbolcuların antrenmana çıkmamalarının hatırlatılıp, teknik adam olarak takımı maça nasıl hazırladığıyla ilgili bir soruya Koşukavak, "Geçen hafta yaşadık. Ülke futbolunda birçok kulübün ekonomik problemleri var. Bizde biraz daha uzamış bazı şeyler. Ben 1 aydır buradayım. İlk maçta içeride Alanya’yı yendik. Erzurum’u deplasmanda yendik. Oralar çok büyük fırsattı. Bizim gelmemizle takım ayağa kalktı. Orayı iyi geçiremeyince oyuncular demoralize oluyor. Yabancı sayısı fazla tutabiliyorsunuz. Böyle bir mesaj verip sesini duyurmak istediler. Bu benim için ilk defa Süper Lig’de çalıştığımız için zor. Alt liglerden geliyorum. Bana kolay bir iş gelmedi. İnşallah biraz destek olurlarsa bunun da altından kalkarız. Yakın zamana baktığımız zaman Rize ve Antalya böyle bir kaostan çıktı. Rize 10 tane transfer yaptı, kurtuldular. Böyle bir ortamdan kurtulmak transferle alakalı. Ligin boyu kısaldıkça iş zorlaşıyor. İnşallah çözeriz. Ben Bursaspor’a gittiğimde de böyle şeyler vardı. Transfer kapalıydı. Çok kaosluydu. Orada bir şeyler başardık. Süper Lig’de ilk yılımda inşallah başarırım. Siz antrenör olarak bir yere kadar etkili olabiliyorsunuz" diye cevap verdi.