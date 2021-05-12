Yalçın Koşukavak: “Son hafta sonuçlarıyla ligin ne olacağını göreceğiz”

Zorlu bir deplasmandan puanla döndüklerini söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Lig son haftaya kaldı. Son hafta sonuçlarıyla ligin ne olacağını göreceğiz. İnşallah umut ettiğimiz gibi lig sonlanır ve gelecek senenin planları başlarız” dedi.

Süper Lig’in 41. haftasında Kayserispor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlene basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Çok kritik zor bir süreç yaşıyoruz. Başakşehir takımı kadro kalitesi anlamında çok yüksek bir seviyede ve oynamaya uygun oyuncuları var. Oyunu kaybetmemenin de çok değerli olduğu bir maçtı. Başakşehir deplasmanı çok zor bir deplasman. Hiç pozisyon vermedik, topu kalemizden uzak tuttuk. Lig son haftaya kaldı. Son hafta sonuçlarıyla ligin ne olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Gelecek sezonla alakalı plan yapamıyoruz”

Kayserispor’da göreve devam edip etmeyeceğiyle alakalı bir soruyu deneyimli çalıştırıcı, "Kayserispor’la kontratım devam ediyor, oraları şu an hiç düşünemiyorum. İki günde bir maç vardı, rahat takımlar avantajlı gelecek senin planlarını yapabiliyorlar, biz gelecek sezonla alakalı plan yapamıyoruz, inşallah bu hafta Kayseri’de oynayacağımız maçtan sonra umut ettiğimiz gibi lig sonlanır ve gelecek senenin planları başlarız” diye cevaplandırdı.