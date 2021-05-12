Yalçın Koşukavak: “Son hafta sonuçlarıyla ligin ne olacağını göreceğiz”

Zorlu bir deplasmandan puanla döndüklerini söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Lig son haftaya kaldı. Son hafta sonuçlarıyla ligin ne olacağını göreceğiz. İnşallah umut ettiğimiz gibi lig sonlanır ve gelecek senenin planları başlarız” dedi.
"Gelecek sezonla alakalı plan yapamıyoruz”Kayserispor’da göreve devam edip etmeyeceğiyle alakalı bir soruyu deneyimli çalıştırıcı, "Kayserispor’la kontratım devam ediyor, oraları şu an hiç düşünemiyorum. İki günde bir maç vardı, rahat takımlar avantajlı gelecek senin planlarını yapabiliyorlar, biz gelecek sezonla alakalı plan yapamıyoruz, inşallah bu hafta Kayseri’de oynayacağımız maçtan sonra umut ettiğimiz gibi lig sonlanır ve gelecek senenin planları başlarız” diye cevaplandırdı.