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Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 19 sanığın beraatine, sanık Hakan Karaahmet’in ise ’işyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme’ suçundan 6 bin lira adli para

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 19 sanığın beraatine, sanık Hakan Karaahmet’in ise ’işyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme’ suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 19 sanığın beraatine, sanık Hakan Karaahmet’in ise ’işyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme’ suçundan 6 bin lira adli para
Yargıtay’ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan ’Futbolda şike’ davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 19 sanığın beraatine, sanık Hakan Karaahmet’in ise ’işyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme’ suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.
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