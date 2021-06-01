Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova-San Marino maçını yönetecek

Kosova ile San Marino arasında oynanacak özel müsabakada FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova-San Marino maçını yönetecek
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Kosova ile San Marino arasında oynanacak özel müsabakada FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kosova ile San Marino takımları arasında bugün oynanacak özel maçı yönetecek.

Kosova’nın Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada, Yaşar Kemal Uğurlu’nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.
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