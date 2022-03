Yaşar, Telafisi olmayan haftalara giriyoruz

TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Silivrispor zirve yarışında iki haftalık zorunlu aranın ardından Maltepespor maçı ile lige yeniden start veriyor. Pazar günü kendi sahasında oynanacak Maltepe maçı öncesi bir açıklamada bulunan takım kaptanı yunus Yaşar; “Ligde her maç zordu. Önemli ve zorluk derecesi yüksek maçlar atlattık. Maltepe maçı da bizim için zor bir maç olacak, takım olarak bunun bilincindeyiz. artık bizimde dahil her takım için telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Takımca iyi bir çalışma tempomuz var en önemlisi ilçemize karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız. Her hafta bizlere destek veren tribünleri dolduran taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz ve inşallah bunu başaracağız” dedi.