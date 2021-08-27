Yasav: İnanarak ve güçlenerek geliyoruz

Alibeyspor Kadın Futbol Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Semih Yasav yeni sezon öncesinde yaptığı açıklamasında; “Yeni sezonda yepyeni bir planlama ve hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Teknik adam konusunda yıllarca bizimle birlikte gerek A takımlarda gerekse de altyapılarımızda birlikte yol yürüdüğümüz Erdal Köroğlu hocamız ile anlaşma sağladık. Teknik ekibimizi belirledikten sonra takım kurma aşamasında da iyi yoldayız.



Önceliğimiz geçtiğimiz sezonlarda birlikte çalıştığımız oyuncu kardeşlerimizle görüşüyoruz. Alibeyspor’un hedefleri doğrultusunda da anlaşmalarımızı yapmaktayız. Federasyonca lig planlamasının belirlenmesi ile bir birlikte idmanlarımıza başlayacağız.Alibeyspor güçlü ve köklü bir kulüptür. Katıldığı her kategoride hedefi olan ve bu koyulan hedefe de varabilen ender kulüplerdendir. Başkanımız Ali Tonta ile yaptığımız istişareler neticesinde tam yetki ile çalışıyoruz. Silivri’nin sportif tarihinde ilkleri yaşıyor ve yaşatıyoruz. İlk kez katıldığımız TFF 3 Ligden sonra TFF 2. Ligde de kalıcı olmak en büyük isteğimizdir. Kendi gençlerimizle harmanlayacağımız takımımızla tüm ilçe gurur duyacak ve tribünlerimiz dolacaktır. İnanarak ve her geçen gün de güçlenerek emin adımlarla geliyoruz. İnananlar yarı yolda kalmaz biz bu inançla çıktığımız bu kutlu yoldan zaferle ayrılacağımızdan da eminiz” diyerek sözlerini tamamladı.