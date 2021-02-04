Yaşından çok madalyası var

’Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda, Uğur Okulları öğrencisi 14 yaşındaki Ege İlter Türkiye Şampiyonu oldu. Bugüne kadar katıldığı tüm yarışlarda kürsüye çıkmayı başaran ve 15 madalyanın sahibi olan Ege’nin hedefi olimpiyatlar.

Ege İlter henüz 14 yaşında ama bugüne kadar katıldığı Artistik Buz Pateni Şampiyonalarında sergilediği performanslarla 15 ayrı madalyanın sahibi oldu. Son olarak Ankara’da Türkiye Buz Federasyonu tarafından düzenlenen ’Artistik Buz Pateni Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda yarışan Uğur Okulları Yaşamkent Kampüsü 9. sınıf öğrencisi Ege İlter Türkiye Şampiyonu oldu.

Öğretmeni yeteneğini fark etti

Buz patenine 9 yaşındayken okulda amatör olarak başladığını söyleyen Ege “Beden eğitimi öğretmenim benim bu spora karşı farklı bir ilgim ve yeteneğim olduğunu fark etti. Ben de bu yeteneğimin üzerine gittim. İlk lisansım 10 yaşında çıktı. Aslında 9 yaş artistik buz patenini profesyonel olarak yapmak için geç sayılabilecek bir yaştı. Gerçekten öğretmenimin dediği gibi ilk yarışmamdan itibaren neredeyse hiç kürsüden inmedim. Bu spora başladığım günden itibaren yurt içinde yaklaşık 13 tane altın madalya aldım. 2 yıl önce ilk defa milli takıma seçildim. Milli takıma seçildiğim ilk yıl Çekya’da düzenlenen yarışmada 3. oldum ve bronz madalya ile döndüm. Geçen yıl ise Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da düzenlenen yarışmada 1. olarak altın madalya kazandım” diye konuştu.

“Hedefim olimpiyatlara katılmak”

Şampiyonalarda elde ettiği başarılardan ötürü çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Ege, “Buz pateni öncelikle çok keyifli ve neredeyse tüm kaslarınızı çalıştıran harika bir spor. Ayrıca profesyonel kayıyorsanız içinde müziği ve dansı da barındırıyor. Herkesin bir kez olsun buza çıkmasını tavsiye ederim. Çok keyif alacaklarından hiç şüphem yok. Her başarılı sporcu gibi benim hedefim de Olimpiyatlara katılabilmek. Ama bunu başarmak için önümde çok yol var ve çok çalışmam gerekiyor” dedi.