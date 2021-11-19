Yeni dağcılar eğitimlere başladı

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşı, 2021 yılının Türkiye Dağcılık Federasyonu kulüp eğitimleri kapsamında düzenlenen son yaz dağcılık eğitimlerini başlattı.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Dağcılık Branşında 2021 yılı eğitimleri başladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu onayı ile kulüp eğitimleri çerçevesinde başlayan dağcılık eğitimlerinin duyurusu eylül ayında yapılmıştı. Eğitimlerde mecburi olan ilk yardım belgesi olmayanlar için özel kurs tertip edilip belgeler kazandırıldı. 22 kişilik ekip, 22 saat teorik ve 38 saat uygulama dersi olmak üzere 60 saat yaz dağcılık eğitimine başladı.

Bu eğitim sonunda 12 Aralık Pazar günü Kestel Narlıdere Kaya Tırmanış Bahçesinde Federasyon görevlisi nezaretinde yapılacak uygulamalı ve yazılı imtihan yapılacak. Başarılı olanlar için 21 Aralıkta kış dağcılık eğitimleri başlayacak. Bu eğitimler de İnegöl Belediye Spor Kulübü tarafından açılacak. Böylece dağ arama kurtarmalarında kış şartlarında eğitimli ekiplerin ve sporcuların artması da hedefleniyor.