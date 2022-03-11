banner4556

Yeni Malatyaspor: "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır."

banner4664

Yeni Malatyaspor: "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır."

Yeni Malatyaspor: "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır."
banner4583
banner4336

Yeni Malatyaspor: "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Terkos Gölü’nde kartpostallık kar manzarası
Terkos Gölü’nde kartpostallık kar manzarası
  1. GENEL

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666