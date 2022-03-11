Yeni Malatyaspor: "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır."
Yeni Malatyaspor: "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır."
Yeni Malatyaspor: "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, İstanbul’da maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştır."