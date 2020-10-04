Yeni transfer Hodzic ilk 11’de

Kasımpaşa’nın transferini gün içinde açıkladığı Boşnak futbolcu Armin Hodzic, Galatasaray müsabakasında ilk 11’de yer aldı.
Kasımpaşa, Hodzic’in transferini mücadeleden saatler önce yapılan resmi açıklama ile duyurmuştu.
KASIMPAŞA’NIN TRANSFERİNİ GÜN İÇİNDE AÇIKLADIĞI BOŞNAK FUTBOLCU ARMİN HODZİC, GALATASARAY MÜSABAKASINDA İLK 11’DE YER ALDI.
Kasımpaşa’nın transferini gün içinde açıkladığı Boşnak futbolcu Armin Hodzic, Galatasaray müsabakasında ilk 11’de yer aldı.
Kasımpaşa, Hodzic’in transferini mücadeleden saatler önce yapılan resmi açıklama ile duyurmuştu.