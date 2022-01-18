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Yetkin Karakaş'tan Silivrispor'a hediye

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TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Silivrispor’a eski futbolcu ve yönetim kurulu üyelerinden iş insanı Yetkin Karakaş, tecrübeli stoper Murat Can’ın tüm masraflarını karşılayarak kulübe hediye etti.

Yetkin Karakaş'tan Silivrispor'a hediye
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Grubunda zirvede bulunan ve hedefinde Play-Offlar olan Silivrispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sezon başı Bakırköyspor ile maçlara çıkan tecrübeli stoper Murat Can ile anlaşma sağlandı ve karşılıklı imzalar da atıldı. Tecrübeli stoperi Silivrispor’a kazandıran isim ise geçmiş dönemlerde başarı ile Silivrispor formasını giymiş olan iş insanı Yetkin Karakaş oldu. Yetkin Karakaş’ın kulübe hediye ettiği oyuncunun imzasını ise yeğeni ve en genç Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Şahan Karakaş attırdı.

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Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022, 16:42
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