Yetkin Karakaş'tan Silivrispor'a hediye

Grubunda zirvede bulunan ve hedefinde Play-Offlar olan Silivrispor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sezon başı Bakırköyspor ile maçlara çıkan tecrübeli stoper Murat Can ile anlaşma sağlandı ve karşılıklı imzalar da atıldı. Tecrübeli stoperi Silivrispor’a kazandıran isim ise geçmiş dönemlerde başarı ile Silivrispor formasını giymiş olan iş insanı Yetkin Karakaş oldu. Yetkin Karakaş’ın kulübe hediye ettiği oyuncunun imzasını ise yeğeni ve en genç Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi Şahan Karakaş attırdı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022, 16:42