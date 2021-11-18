Yıldırımlı sporcu Avrupa üçüncüsü

Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü sporcusu Edanur Kışlak, Avrupa 34’üncü Kyokushin Karate Şampiyonası’nda, Avrupa 3’üncüsü oldu.

Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü’nden 4 sporcu ve 2 milli takım antrenörü, Polonya’nın Katowice şehrinde düzenlenen 34’üncü Avrupa Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. 13-15 Kasım tarihleri arasında tertip edilen şampiyonada 60 kiloda tatamiye çıkan Edanur Kışlak, önemli bir başarıya imza atarak Avrupa 3’üncüsü oldu.

Elde ettiği başarı ile Yıldırım’ı gururlandıran Edanur Kışlak’ı tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’ı sporla birlikte anılan bir kent hâline getirmek için çalışıyoruz. Şükürler olsun ki çalışmalarımızın, projelerimizin meyvelerini de alıyoruz. Genç sporcularımızdan Edanur Kışlak, katıldığı 34’üncü Avrupa Karate Şampiyonası’nda 3’üncü olarak bizleri gururlandırdı. Bize bu gururu yaşatan sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.