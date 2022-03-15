‘Yıldız Sporcu Tarama Projesi’nden Şampiyonlar Sahnesine

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘Yıldız Sporcu Tarama Projesi’ ilk meyvelerini vermeye başladı. 5 – 15 yaş arası yaklaşık 800 çocuğun katıldığı ve yetenekli sporcuların tespit edildiği proje ile 92 sporcu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün (İstanbul BBSK) lisanslı sporcusu oldu. Katıldıkları müsabakalarda başarıdan başarıya koşan 86 sporcu ise İstanbul ve Türkiye çapındaki müsabakalarda dereceye girdi. Batman’da 12 Mart 2022’de Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçmeleri’ne katılan Esra Bingöl altın, Tülin Ek gümüş madalya kazandı. Genç sporcular, Balkan Şampiyonası’na ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

8 BRANŞ 782 SPORCU

14 ilçede, 17 okul spor salonunda, 5 – 15 yaş arası çocuklara yönelik olan proje kapsamında çocuklara 8 olimpik branşta spor eğitimi veriliyor. Projenin uygulandığı okul spor salonlarında atletizmde 68, jimnastikte 214, güreşte 208, judoda 95, taekwondoda 49, badmintonda 65 masa tenisinde 23 ve karatede 60 olmak üzere toplamda 782 öğrenci antrenörler tarafından yetiştiriliyor.

İSTANBUL BBSK’YA 92 YENİ YETENEK

Pandemi döneminde verilen aranın sona ermesiyle kaldığı yerden devam eden projede, geleceğin yıldızları birer birer keşfediliyor. Yapılan sıkı antrenmanlarda, ölçümlerde ve taramalarda atletizm ve güreşte antrenörlerin dikkatini çeken 92 sporcu, artık İstanbul BBSK için mücadele ediyor.

MADALYA TOPLAMAYA BAŞLADILAR

Lisanslı olarak İstanbul ve spor kariyerlerine ilk adımlarını atan sporcular Türkiye şampiyonalarına da katılmaya başladılar. Okul ve kulüpler bünyesinde müsabakalarına katılan 86 sporcu il ve Türkiye dereceleri elde etti. Sporcular ayrıca Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılarak İstanbul’u ve Türkiye’yi temsil etmek için baraja kalma turnuvalarına katılıyor.

‘YILDIZ SPORCU TARAMA PROJESİ’

‘Yıldız Sporcu Tarama Projesi’, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Yetenekli sporcuların tespit edilmesi ve ilgili oldukları branşlarda elit sporcu gruplarının oluşturulması esasına dayanan proje 2020 yılında başladı. İstanbul BBSK ve SPOR İSTANBUL’un proje ortağı olduğu proje ile 8 branşta daha fazla olimpik sporcu yetiştirilmesi, kulüplere sporcu kaynağı oluşturulması, İstanbul’un ve ülkemizin uluslararası müsabakalardaki başarılarına katkı sağlanması amaçlanıyor.