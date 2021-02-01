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Youssouf Ndayishimiye Medipol Başakşehir’de

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor forması giyen Youssouf Ndayishimiye’yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Youssouf Ndayishimiye Medipol Başakşehir’de
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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor forması giyen Youssouf Ndayishimiye’yi 4.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Adı Avrupa kulüpleriyle anılan Yeni Malatyaspor’un 22 yaşındaki Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, Medipol Başakşehir ile anlaştı. Ara transfer döneminin bitimine saatler kala Medipol Başakşehir, genç oyuncu Ndayishimiye ile kulüp tesislerinde düzenlenen tören ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı.
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Başakşehir, Yeni Malatyaspor forması giyen Youssouf...
Başakşehir, Yeni Malatyaspor forması giyen Youssouf...
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