Yüksel Yıldırım: "Bu sene şampiyonluk adayları içerisindeyiz"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bu yıl şampiyonluk adayları içerisinde olduklarını ifade ederek, “3-4 transferle sezona hazır olacağız” dedi.

TFF 1. Lig’de 2021-2022 sezonu fikstür kuraları Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde çekildi. Kuranın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk haftayı bay geçeceklerini aktaran Başkan Yıldırım, “Bu sene tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Biz ilk haftayı bay çektik. Bu iyi mi kötü mü olacak henüz çok erken ama bizim açımızdan iyi olacak gibi. Kampı 1 hafta daha uzatmış olacağız. İlk hafta rakiplerimizi seyrederek fikir almış olacağız” şeklinde konuştu.

"3-4 transfer ile sezona hazır olacağız”

Yüksel Yıldırım, yapacakları 3-4 transfer ile yeni sezona hazır olacaklarının altını çizerek, “Biz Samsunspor olarak bu sene kendimizi şampiyonluğa oynayan genç takım yapmaya çalıştık. Farkındaysanız eski takımdan Kaleci Nurullah kaldı. Takımda büyük değişiklik oldu. Yaş ortalamamız 30’dan 25-26’lara düşürmeye çalışıyoruz. Geleceğin Samsunspor’unu inşa etme yolunda ilerliyoruz. Baya bir oyuncumuz gitti. Yeni de oyuncular geldi. Transfer henüz bitmedi. Şimdi bu kura çekiminden sonra fikstüre bakarak transferlerimizi ne zaman nasıl yönlendireceğimizi göreceğiz. Biz Samsunspor olarak aslında iyi kadro kurduk ama şampiyonluğun en iyi adaylarından biri olmak için 3 ya da 4 tane daha transfer yapmamız gerektiği kanısındayız. Hocam Mehmet Altıparmak ile her gün istişare ediyoruz. Sonuçta bir sağ bek, bir stoper, bir forvet kesin alacağız. Bir de gerekirse bir tane sağ kanat oyuncusu düşünüyoruz. 3 ya da 4 transferle sezona hazır olacağız” açıklamasını yaptı.

"Bu sene şampiyonluk adayları içerisinde varız"

Bu yıl statlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınmasıyla taraftar avantajlarını kullanacaklarını belirten Yıldırım, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Takım Kayseri’de kampta. Cumartesi günü Kayserispor’la ilk hazırlık maçımızı yapacağız. Sonra ara vereceğiz. Sonrasında Bolu’da lig başlayana kadar kalıp Samsun’da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Güzel bir Samsunspor seyrettirmek istiyoruz. Geçen sene kaçırdığımız şampiyonluğu inşallah bu sene yakalarız. Taraftarımızı da arkamıza alacağımızdan çok mutluyuz. Geçen sene 12. adamımız olmadığından averajla şampiyonluk kaçtı. Bu sene yüzde 50 seyirci avantajını kullanmak istiyoruz. Deplasmanlarda taraftarımızın bizi yalnız bırakmayacağına eminiz. O nedenle Samsunspor olarak bu sene şampiyonluk adayları içerisinde varız. En büyük adaylardan biri olmak istiyoruz, olacağız da."