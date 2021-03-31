Yüksel Yıldırım, PFDK’ya sevk edildi

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’ın 30.03.2021 tarihinde medyada yapmış olduğu ’sportmenliğe aykırı açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.Klasman Gözlemcisi Recai Kuzey’in ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca, ’hakaretleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve ’ayrımcılığı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca 31.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."