Yunus Pehlivan'dan spora büyük destek

Silivri’nin en genç yatırımcılarından olan iş insanı Yunus Pehlivan ilçe sporuna desteklerine hız kesmeden devam ediyor.



Silivri’de birçok spor kulübüne yaptığı yardımlarla isminden sıkça söz ettiren genç iş insanı Yunus Pehlivan eksikleri bulunan Alibey Spor Salonu için de kolları sıvadı ve gerekli malzemeleri tedarik etti ve yapımını sağladı. Silivrispor Yönetim Kurulu Üyesi de olan genç yatırımcı konu ile açıklamasında Yunus Pehlivan; “Yatırımlarımızı yaptığımız ilçemizdeki sportif faaliyetlerin düzenli işleyebilmesi adına desteklerimiz sürecektir. İlçe gençliğinin geleceği için yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince bütçemiz doğrultusunda ve hızlı çözüm noktasında çalışıyoruz. Gerek Silivrispor gerekse de Silivri’deki spor kulüplerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.