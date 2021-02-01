Yusuf Günay: "Galatasaray’ımız adına en doğrusunu yapmak için uğraş verdik"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, transfer döneminde sarı-kırmızılılar adına en doğrusunu yapmak için uğraş verdiklerini vurgulayarak, güzel günlerin kendilerini beklediğini söyledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından transfer dönemiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Başkanımız, 2. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve hocamız kenetlenerek Galatasaray’ımız adına en doğrusunu yapmak için uğraş verdik. Güzel günler bizi bekliyor, iyi ki Galatasaray’lıyız" ifadelerini kullandı.