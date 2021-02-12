Yusuf Günay: "Gerekirse konuyu UEFA’ya götüreceğiz"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Oğulcan Çağlayan konusuyla alakalı olarak, "Benzer nitelikte olabilecek kararlar UEFA’dan geri dönmüştür. UEFA, ’Futbolcu kulübün kölesi değil’ diyor. UEFA uygulamalarına ters. Pazartesi günü bölge adliye mahkemesine başvuracağız. Gerekirse konuyu UEFA’ya götüreceğiz. Karar yanlıştır ve hukuktan yoksundur" dedi.
Fenerbahçe’ye verilen 72 bin TL para cezası ilgili de açıklamalarda bulunan Yusuf Günay, "3 konu var. Talimatlara aykırılık, saha olayları ve pandemi. Saha olaylarından bir ceza vermiş. Anladığımız kadarıyla ikinci başkanımıza saldırı teşebbüsü olayına ceza verilmiş. Pandemiden dolayı ceza verilmiş. 6 Şubat’ta oynan maçta bütün görüntüler orta. Bir federasyon yetkilisi 3 bin kişi olduğunu söyledi. Bu fiilin kanunu 6222 yasasıdır. Bu şahısların kimler tarafından, ne şekilde valilik mi bakanlık mı federasyon mu açıklanmalıdır. Kurallara uymaya çalışıyoruz. Bu stada kimse usulsüz giremez. Herkesin bunu uymasını bekliyoruz. Cezalar hakka, hakkaniyete, vicdana uymayan kararlar. Galatasaray olarak elbet başarılı olmak istiyoruz. Bu başarı legal olmalı. Herkesin gözü önünde olayları yaşadık. Stada sağlık çalışanı adın altında çok sayıda militan taraftar yerleştirip hakemi ve rakip takımı başka yaparak sonuca etki etmek. Çok şükür etki olmadı. Takımız çok iyi oyunla galip geldi" şeklinde konuştu.
"Galatasaray olarak her dönemde her olayda hukukun yanında olacağız"Arda Turan’a verilen 2 maçlık men cezasının Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Günay, "Spor tarihinde böle ceza verilmemiştir. Galatasaray soyunma odasına kimse giremez. Kendi aralarında yaptıkları bir sevinçte edilen bir söylem kaynağı belirsiz bir şekilde sosyal medyada yayınlanma suretiyle ne gözlemci raporunda var, ne temsilci raporunda var. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye istinaden tedbirli olarak hukuka, mantığa, vicdana aykırı bir şekilde bu kararlar verilmiştir. Galatasaray olarak her dönemde her olayda hukukun yanında olacağız. Galatasaray’ın düşmanı çok. Çünkü başarının düşmanı çok. Bunun farkındayız. Sonuna kadar hukuk içerisinde bunu sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamalarını tamamladı.