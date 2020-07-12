Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in, yabancı sayısıyla ilgili alınan kararın tartışılmasının ardından "Kulüpler 11 yabancıyla sahaya çıkmak istedi, ben hayır dedim" açıklamasına Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günay, şu ifadeleri kullandı: "’Kulüpler 11 yabancı ile sahaya çıkmak istiyor’ ifadesi, konuyu asıl mecrasından saptırmaya yönelik olsa gerek. Esas sorun; daha önce denenip olumlu bir sonuç alınamadığı halde, sınırlama ve yasakların Türk futboluna fayda getirmek bir yana zarar vereceğini görememektir."
Yusuf Günay’dan Nihat Özdemir’e yanıt
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'İN "KULÜPLER 11 YABANCIYLA SAHAYA ÇIKMAK İSTEDİ" AÇIKLAMALARI ÜZERİNE GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKAN YARDIMCISI YUSUF GÜNAY'DAN CEVAP GELDİ: "KONUYU SAPTIRMAYA YÖNELİK AÇIKLAMA."
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