Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu seçildi

Lille forması ile Milan karşısında hat-trick yapan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA’nın hazırladığı haftanın en iyi 11’i listesinde yer alan Yazıcı, haftanın en iyi oyuncusu olarak da seçildi.
Lille forması ile Milan karşısında hat-trick yapan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu seçildi.
Lille forması ile Milan karşısında hat-trick yapan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi’nde haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA’nın hazırladığı haftanın en iyi 11’i listesinde yer alan Yazıcı, haftanın en iyi oyuncusu olarak da seçildi.