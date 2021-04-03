Yusuf Yazıcı’nın da testi pozitif

Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın korona virüse yakalandığını açıkladı. Fransız temsilcisi, dün de bir başka ay-yıldızlı oyuncu Zeki Çelik’in testinin pozitif sonuçlandığını duyurmuştu.

Yusuf Yazıcı’nın da testi pozitif
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Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın korona virüse yakalandığını açıkladı. Fransız temsilcisi, dün de bir başka ay-yıldızlı oyuncu Zeki Çelik’in testinin pozitif sonuçlandığını duyurmuştu.

A Milli Futbol Takımı’nda korona virüse yakalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Yusuf’un PCR testinin pozitif çıktığı ve Sağlık Protokolü’ne uygun olarak izolasyona alındığı dile getirildi.

Millilerde daha önce İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Zeki Çelik, Emre Kılınç, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Kenan Karaman, Taylan Antalyalı ve Dorukhan Toköz kadrodan çıkarılmıştı.
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