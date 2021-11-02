Yüzme milli takımı Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda madalya arıyor

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren ve başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Rusya’da gerçekleştirilecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek. 2-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda Türkiye’yi, 9’u kadın, 10’u erkek toplam 19 milli yüzücü temsil edecek.

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, 21. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda madalya mücadelesi veriyor. Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenecek şampiyonaya Avrupa Yüzme Şampiyonası’na Palace of Water Sports ev sahipliği yapacak. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye 9’u kadın, 10’u erkek toplam 19 kişilik sporcu kafilesiyle yer alacak. 21. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılacak Türk kafilesinde şu yüzücüler yer alıyor:

Kadın yüzücüler: Sezin Eligül, Beril Böcekler, Merve Tuncel, Deniz Ertan, Ekaterina Avramova, İlknur Nihan Çakıcı, Viktoria Zeynep Güneş, Nida Eliz Üstündağ, Hazal Özkan

Erkek yüzücüler: Berkay Ömer Öğretir, Rasim Oğulcan Gör, Kemal Arda Güral, Jerome Heidrich, Ümitcan Güreş, Metin Aydın, Efe Turan, Demirkan Demir, Doruk Tekin, Hüseyin Emre Sakçı