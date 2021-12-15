Yüzme Milli Takımı, Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda madalya arıyor

Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme girerek başarılarıyla göz dolduran Türk yüzücüler, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilecek Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek. 16-21 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Türkiye’yi, 8’i kadın, 9’u erkek toplam 17 milli yüzücü temsil edecek.
Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde başarılarla dolu bir dönemden geçen Türk yüzmesinin yıldızları, 15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi kentinde düzenlenecek şampiyonaya Etihad Arena ev sahipliği yapacak. Aralarında 44 dünya şampiyonunun da yer aldığı Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda 998 sporcu, altın madalyalara ulaşmak için havuza girecek. Şampiyonada Türkiye’yi, aralarında son Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Viktoria Zeynep Güneş’in de yer aldığı 8’i kadın, 9’u erkek toplam 17 kişilik sporcu kafilesi temsil edecek.
15. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na katılacak Türk kafilesinde şu yüzücüler yer alıyor:
KADIN YÜZÜCÜLER
Viktoria Zeynep Güneş
Ekaterina Avramova
Beril Böcekler
Deniz Ertan
Merve Tuncel
Defne Taçyıldız
Nida Eliz Üstündağ
Selen Özbilen
ERKEK YÜZÜCÜLER
Doruk Tekin
Berke Saka
Emre Sakçı
Rasim Oğulcan Gör
Efe Turan
Berkay Emre Öğretir
Metin Aydın
Baturalp Ünlü
Mert Kılavuz