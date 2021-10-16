Zafer Turan: ”1 puan ileride işimize çok yarayacak”

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, alınan 2-2’lik Ümraniyespor beraberliği ile ilgili, ”Lider bir takıma, 8 hafta da 1 gol yemiş takıma karşı deplasmanda puan almak önemli. Bu 1 puan ileride işimize çok yarayacak” dedi.

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, "Ligin ilk 4 takımı birbirleriyle oynuyordu ve o açıdan önemli bir haftaydı. Rakip Ümraniyespor bizden bir adım daha iyi oynadı, top daha fazla onlarda kaldı. Biz planlarımızda savunmayı iyi yapıp geçiş oyunuyla gol bulmak istiyorduk. İlk yarı bunu başarabildik. Ondan sonraki süreçte geriye fazla yaslandık. Çıkışları iyi yapabilseydik daha rahat bir maç geçirebilirdik. İyi geçiş oyunu yapamadık ikinci yarı, pozisyon üretmekte zorlandık. Lider bir takıma, 8 hafta da 1 gol yemiş takıma karşı deplasmanda puan almak önemli. Bu 1 puan ileride işimize çok yarayacak. Rakiplerle aramız açılmadı, yukarıda kalabildik. Bundan sonraki maçlarda önümüze bakacağız" diye konuştu.