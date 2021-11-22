Zafer Turan: “2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz”

Samsunspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Eyüpspor’da Teknik Direktör Zafer Turan maçın ardından konuştu. 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Turan, ligde daha çok şeyin değişeceğini belirtti.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor’da Teknik Direktör Zafer Turan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Haftanın son maçını oynadıklarını söyleyen Turan, “Maçın sonucuna göre haftayı lider bitirebilirdik. Bunu çok istiyorduk. Toplantılarımızda dile getirdik bunu. Ama olmadı, 2-2 bitti. Lig uzun bir maraton. Bu yolda bunlar var. Açıkçası üzüldüğümüz bir maç oldu. Buraya gelen taraftarlarımıza bir liderlik hediye etmek istiyorduk. Özellikle ilk yarıdaki oyun kalitesi bizi tatmin etti. Oyunun hakimi bizdik. Sonradan giren oyuncuların biraz daha katkısı olsaydı daha farklı bir sonuç da alabilirdik. Sadece üzgünüz bugün. İnşallah bundan sonraki haftalarda bu kaybettiğimiz 2 puanı telafi ederiz” dedi.

Ligin çok uzun olduğunu söyleyen Turan, “Şu anda ligin 3’te 1’i bitmiş durumda. Ligdeki puan durumu çok değişecektir. Gerçek formunu yakalayamayan ve şanssız kayıplar yaşayan takımlar da yukarıya gelecektir. Ligde daha çok değişiklikler olacaktır diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.