Zafer Turan: "Bizim için üzücü bir akşam"

Menemenspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Eyüpspor’da Teknik Direktör Zafer Turan maçın ardından konuştu. Üzücü bir akşam olduğunu söyleyen Turan, taraftarların tepkisi için de "Bu takıma ben dahil, kimsenin zarar vermesine izin vermem" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 26. hafta mücadelesinde Menemenspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Eyüpspor’da Teknik Direktör Zafer Turan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kendileri için üzücü bir akşam olduğunu söyleyen Turan, "Beklemediğimiz ve istemediğimiz bir sonuç. Maçın teknik ve taktik anlamda konuşacak bir durumu yok. Yüzde 73 topa sahip olmuşuz, 38 şut atmışız, 70’e yakın orta yapmışız. Ama maç berabere bitti ve bunlar bir anlam ifade etmiyor. Bu kadar savunma yapacaklarını bekliyorduk ama golü bulmamız gerekiyordu. Son dakika golüyle sadece beraberlik elde edebildik. Üzücü bir akşam oldu. Çok söylenecek bir şey yok. Eyüpspor takımı şampiyonluğun hala en büyük adayıdır. Sonunda başarabilecek mi bu takım göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Takıma kimsenin zarar vermesine izin vermem"

Taraftarların maçın son bölümünde gösterdiği tepki için de konuşan Turan, "2 senedir buradayım. Bu konuda onlara söylenecek bir şey yok. Takımın galip gelmesini istiyorlar ve bu doğrultuda beklentileri var. 2 senedir takımı nereden nereye getirdiğimizi biliyorlar. Taraftar her zaman haklıdır. Takım niye oynamıyor diye bağırdıklarında, takım oynamamış oluyor. Önemli olan maçı kazanmak. Kazanamadığımız zaman üzülüyorlar. Bu takıma kimsenin zarar vermesine izin vermedik. Bu ben de olsam izin vermem. Takıma zarar verdiğime inanırsam her şeyi yaparım. Hiç kimsenin bu takıma zarar vermesine izin vermem, bu kişi ben bile olsam” diyerek sözlerini tamamladı.