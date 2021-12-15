Zafer Turan: "Bu maç bizim için 3 puandan daha fazla şey ifade ediyor"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Tuzlaspor galibiyeti ile ilgili, "Bu maç bizim için 3 puandan daha fazla şey ifade ediyor. Kötü gidişata dur demek istiyorduk, bunu gerçekleştirdik" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Eyüpspor, sahasında karşı karşıya geldiği Tuzlaspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir müsabakayı geride bıraktıklarının altını çizen Zafer Turan, “Skoru 2-0 gibi net gözükse de bizim için zor bir maç oldu. Özellikle ilk yarıda rakip bizden daha fazla topa sahip oldu. İstediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı oyuncuların gösterdiği refleksle maçı kazanmasını bildik. İkinci yarıda istediğimiz oyunu oynadığımızı söyleyebiliriz. Gollerden sonra savunmayı iyi yaptık. Uzun bir aradan sonra gol yemeden maçı tamamladık. Bu maç bizim için 3 puandan daha fazla şey ifade ediyor. Kötü gidişata dur demek istiyorduk, bunu gerçekleştirdik. Bundan sonra yolumuza lige başladığımız gibi devam etmek istiyoruz. Yukarlarda ve yarışın içinde olmak hem bizim hem de camianın arzuladığı bir şey. İnşallah ligin sonuna kadar bu şekilde gideriz” şeklinde konuştu.