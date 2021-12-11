Zafer Turan: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, İstanbulspor’a kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, "Üzgünüz. Buraya kazanma parolasıyla gelmiştik. Maçtan önce söylediğim gibi yukarı şekillenmeye başlıyor. Yarışın içinde olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Yarışın içinde olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Maçın ilk 20-25 dakikası oyuna giremedik. Ondan sonra dengeledik. Öne de geçtik. Golden sonra golü yememiz elde ettiğimiz avantajı yitirmemize neden oldu. Ligin başından beri çok gol yedik. Buna önlem almaya çalışıyoruz. Lig uzun maraton. Son 3 haftada kaybettiğimiz puanlar için elimizden geleni yapacağız. Daha ciddi, istekli oyunlar oynamamız gerekiyor. Lig devam ediyor" diye konuştu.