Zalgiris Kaunas, Arturas Milaknis’in sözleşmesini uzattı

Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, deneyimli basketbolcusu Arturas Milaknis ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Litvanyalı basketbolcu, kariyerinde Kaunas Triobet, Rudupis Prienu ve UNICS Kazan takımlardan da forma giydi.
LİTVANYA EKİBİ ZALGİRİS KAUNAS, DENEYİMLİ BASKETBOLCUSU ARTURAS MİLAKNİS İLE 2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALADI.
Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, deneyimli basketbolcusu Arturas Milaknis ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Litvanyalı basketbolcu, kariyerinde Kaunas Triobet, Rudupis Prienu ve UNICS Kazan takımlardan da forma giydi.