Beşiktaş’ın transfer etmek istediği isimlerden olan golcü oyuncu Ze Luis’in menajeri Jose Fouto’dan siyah-beyazlılarla ilgili açıklama geldi. Beşiktaş’ın bu futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayan Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu. Porto’nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa’da büyük bir kulüp. Ze Luis’in Porto ile 3 yıllık sözleşmesi var. Beşiktaş’ın bu ilgisine teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, bekleyip göreceğiz" diye konuştu. Fouto, Ze Luis’in önceliğinin Porto ile sözleşmesindeki hükümleri yerine getirmek olduğunu ve oyuncunun Beşiktaş ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğunu sözlerine ekledi.
Ze Luis’in menajeri "Beşiktaş harika bir kulüp"
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDEKİ ZE LUİS'İN MENAJERİ JOSE FOUTO, SİYAH-BEYAZLI EKİBİN FUTBOLCUYA İLGİSİ OLDUĞUNU AÇIKLAYARAK "BEŞİKTAŞ HARİKA BİR KULÜP VE BUNU HERKES BİLİR" İFADELERİNİ KULLANDI.
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