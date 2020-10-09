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Zenit’te korona virüs vakası

THY Euroleague takımlarından Zenit, iki basketbolcu ve takım masörünün korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Zenit’te korona virüs vakası

THY Euroleague takımlarından Zenit, iki basketbolcu ve takım masörünün korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

THY Euroleague ekiplerinden Zenit, iki basketbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, oyunculardan Anton Pushkov ve Austin Hollins ile takım masörü Andrei Kozlov’un korona virüse yakalandığı ifade edildi. Sonuçları pozitif çıkan Pushkov, Hollins ve Kozlov’un karantinaya alındığı belirtildi.

Zenit, THY Euroleague’de bugün TSİ 19.00’da İspanyol ekibi Barcelona karşılaşacak.


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