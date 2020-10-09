Zenit’te korona virüs vakası

THY Euroleague takımlarından Zenit, iki basketbolcu ve takım masörünün korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Zenit, THY Euroleague’de bugün TSİ 19.00’da İspanyol ekibi Barcelona karşılaşacak.
THY Euroleague takımlarından Zenit, iki basketbolcu ve takım masörünün korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
THY Euroleague takımlarından Zenit, iki basketbolcu ve takım masörünün korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Zenit, THY Euroleague’de bugün TSİ 19.00’da İspanyol ekibi Barcelona karşılaşacak.