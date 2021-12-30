Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş sahasında Altay ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada ceza yayından Oğuzhan Özyakup’un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Michy Batshuayi’nn rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu’nda kaldı.
21. dakikada Oğuzhan Özyakup’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza yayı sağ tarafında alan Güven Yalçın’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
Stat: Vodafone
Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Emin Tuğral xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Serdar Saatçı xx, Montero xx, Umut Meraş xx, Josef de Souza xx, Atiba xx, Oğuzhan Özyakup xx, Rachid Ghezzal xx, Güven Yalçın xx, Michy Batshuayi xx
Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Welinton, Kenan Karaman, Alex Teixeira
Teknik Sorumlu: Önder Karaveli
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Cebrail Karayel xx, Björkander xx, Khaly Thiam xx, Naderi xx, Zeki Yıldırım xx, Ceyhun Gülselam xx, Leandro Kappel xx, Martin Rodriguez xx, Thaciano xx, Ahmed Rayyan xx
Yedekler: Lis, Karamoko Bamba, Cem Özgener, Marco Paixao, Kazımcan Karataş, Cesar Pinares, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Sarı kartlar: Umut Meraş (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam (Altay)