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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna’nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

29. dakikada Moubandje’nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Josef de Souza’nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol xx, Murat Ergin Gözütok xx, Mustafa Sarvanlar xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Kerem Kalafat xx, Vida xx, Montero xx, Rıdvan Yılmaz xx, Miralem Pjanic xx, Rachid Ghezzal xx, Josef de Souza xx, Oğuzhan Özyakup xx, Alex Teixeira, Cyle Larin xx

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Yedekler: Emre Bilgin, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba, Necip Uysal, Welinton, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlhan, Umut Meraş

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Kahraman Demirtaş xx, Kerim Alıcı xx, Obinna xx, Aytaç Kara xx, Moubandje xx, Halil Akbunar xx, David Tijanic xx, Cherif Ndiaye

Yedekler: Kenan Piric, Wilker Angel, Berkan Emir, Yusuf Talum, Atakan Çankaya, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Makana Baku, Lourency, Franco Di Santo

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Sarı kart: Montero (Beşiktaş)

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