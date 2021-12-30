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Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - Altay: 0 (Maç sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş sahasında karşılaştığı Altay’ı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 1 - Altay: 0 (Maç sonucu)
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş sahasında karşılaştığı Altay’ı 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Thaciano’nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

61. dakikada sol kanattan Rachid Ghezzal’in kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topa ceza sahası içi sol tarafında alan Josef de Souza’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu’nda sekti. Pozisyonu takip eden Atiba’nın kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

66. dakikada Montero’nun hatasında topu kapan Ahmed Rayyan’ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Martin Rodriguez’in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

Stat: Vodafone

Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Serdar Saatçı xx, Montero xx, Umut Meraş xx (Rıdvan Yılmaz dk. 70 x), Josef de Souza xx, Atiba xxx (Miralem Pjanic dk. 70 x), Oğuzhan Özyakup xx (Alex Teixeira dk. 82 ?), Rachid Ghezzal xx, Güven Yalçın xx (Cyle Larin dk. 82 ?), Michy Batshuayi xx (Kenan Karaman dk. 90+2 ?)

Yedeler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Welinton

Teknik Sorumlu: Önder Karaveli

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Cebrail Karayel xx (Cesar Pinares dk. 53 x), Björkander xx, Khaly Thiam xx, Naderi xx (Özgür Özkaya dk. 88 ?), Zeki Yıldırım xx, Ceyhun Gülselam xx, Leandro Kappel xx (Eren Erdoğan dk. 88 ?), Martin Rodriguez xx (Deniz Kadah dk. 78 x), Thaciano xx, Ahmed Rayyan xx (Marco Paixao dk. 78 x)

Yedekler: Lis, Karamoko Bamba, Cem Özgener, Kazımcan Karataş

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Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Gol: Atiba (dk. 61) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Umut Meraş, Atiba, Montero (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam, Thaciano, Naderi (Altay)

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