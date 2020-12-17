Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 - Tarsus İdman Yurdu: 1 (Maç sonucu)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde, 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu’nu konuk etti. Mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada kaleci Anıl Demir’in hatalı pasında araya giren Oğuzhan topa sahip oldu ve pasını hemen arakasında bulunan Güven’e çıkardı. Ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Güven, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle gönderdi. 3-0
72. dakikada N’Sakala’nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Güven’nin plase şutu direğin yanından auta çıktı.
80. dakikada sol kanattan İbrahim Hırçın’ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mertcan Çam, düzgün son vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu. 3-1
90+3. dakikada Rosier’in sağ kanattan ortasında N’Koudo’nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Anıl topu kornere çeldi.
Stat: Vodafone Park
Beşiktaş: Ersin xxx, Rosier xxx, Vida xx (Serdar Saatçı dk. 74 x), Montero xx, N’Sakala xx, Necip Uysal xx, Dorukhan xx (Kartal Yılmaz dk. 63 x), Oğuzhan Özyakup xxx (Josef de Souza dk. 84 ?), Atakan Üner xxx (N’Koudou dk. 74 x), Güven Yalçın xx, Larin xx (Ajdin Hasic dk. 63 x)
Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Mensah
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir xx, Sefa Durmuş x, Şahin Şafakoğlu x, Onur Şirin x (Furkan Çetinkaya dk. 79 x) , Ahmet Furkan x (Cem Aktaş dk 66 x), Asım Hamzaçebi x (Mahsun Gediklioğlu dk. 67 x), İbrahim Hırçın x, Abdussamed Karnuçu xx, Mertcan Çam x, Alperen Pak x (Alper Ademoğlu dk. 79 x), Suat Kaya x (Attila Yıldırım dk. 46 x)
Yedekler: Kablan Kaya Tekin, Burak Seres, Mert Temizkan
Teknik Direktör: Ergün Penbe
Goller: Rosier (dk. 30), Larin (dk. 38), Güven Yalçın (dk. 55) (Beşiktaş), Mertcan Çam (dk. 80) (Tarsus İY)Sarı kart: Serdar Saatçı (Beşiktaş)