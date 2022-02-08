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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

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20. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Osayi Samuel’in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit’ta kaldı.

39. dakikada ceza sahası dışından Carlos Mane’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti.

40. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Mert Hakan Yandaş’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mergim Berisha’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

45+1. dakikada Ozan Tufan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girmek isterken, Uğur Demirok’un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ilk olarak Uğur’a sarı kart verdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, Uğur Demirok’a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Kısal xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Nazım Sangare xx, Attila Szalai xx, Kim Min-jae xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Mert Hakan Yandaş xx, Miguel Crespo xx, Ozan Tufan xx, Osayi Samuel xx, Enner Valencia xx, Mergim Berisha xx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Diego Rossi, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Arda Güler, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Onur Bulut xx, Mert Çetin xx, Uğur Demirok x, Lionel Carole xx, Abdulkadir Parmak xx, İbrahim Akdağ xx, Carlos Mane xx, Emrah Başsan xx, Bertolacci xx, Mustafa Pektemek xx

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Joseph Attamah, Hosseini, Miguel Cardoso, Oliver Kemen, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Arif Kocaman

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kırmızı kart: Uğur Demirok (45+3) (Kayserispor)

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