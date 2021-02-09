Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe, M.Başakşehir’i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sosa, penaltı noktası üzerindeki Sinan Gümüş’ü gördü. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.

21. dakikada Junior Fernandes’in pasıyla ceza sahası içine giren Deniz Türüç karşı karşıya pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Harun gole izin vermedi. Dönen topu Szalai uzaklaştırdı.

42. dakikada Başakşehir çok hızlı çıktı. Deniz’in pasında topla buluşan Berkay, sağ kanattan bindiren Junior Fernandes’i gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu ağlara yolladı. 0-1

45. dakikada Hakem Fırat Aydınus, Deniz Türüç’e yaptığı hareket sonrasında Lemos’a sarı kart gösterirken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

45+3. dakikada sol kanattan Cemali’nin yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Demba Ba kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Harun x, Gökhan Gönül xx, Lemos x, Szalai xx, Caner Erkin x, Ozan Tufan xx, Sosa x, Mame Thiam x, Sinan Gümüş xx, Ferdi Kadıoğlu x, Cisse x

Yedekler: Altay, Serdar Aziz, Mert Hakan, Samatta, Valencia, Sadık, Samuel Osayi, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım, Mesut Özil

Teknik Direktör: Erol Bulut

M.Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur xxx, Ponck xx, Epureanu xxx, Cemali xxx, Azubuike xxx, Deniz xxx (Gulbrandsen dk. 45+1 ?), Ndayishimiye xx, Berkay xxx, J.Fernandes xxx, Demba Ba xxx

Yedekler: Ahmet Said, Mert Günok, Leonardo, Giuliano, Gulbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Crivelli, Emir Şenocak

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gol: Junior Fernandes (dk. 42) (M.Başakşehir)

Kırmızı kart: Lemos (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Cemali Sertel (M.Başakşehir)