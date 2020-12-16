Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Karacabey Belediyespor: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde sahasında Karacabey Belediyespor’u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
87. dakikada gelişen Karacabey atağında Berk Ali’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Oytun iki hamlede kontrol etti.
Stat: Ülker
Hakemler: Emre Kargın xx, Bahtiyar Birinci xx, Deniz Caner Özaral xx
Fenerbahçe: Altay ?, Serdar xx, Gustavo xx, Sadık xx, Nazım xx, Sosa x (Ozan dk. 46 x) Pelkas x, Mert Hakan xx (Ferdi dk. 87 ?), Novak x, Ömer Faruk ? (Oytun dk. 30 ?), Thiam x (Cisse dk. 73 x)
Teknik Direktör: Erol Bulut
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan xx, Sergen İlhan x, Rasimcan Değirmenci x, Onur Özcan xx, Hasan Güleryüz x, Sadık Arda Yılmaztürk x, Taşkın Kartal x, Gökhan Cingirt x (Sefa Durmuş dk. 61 x), Abdullah Dijlan Aydın xx (Alper Karaman dk. 72 x), Berk Ali Nizam x (Gökhan Erdöl dk. 88 ?), Ömer Çetinbaş x
Yedekler: Hasan Kaya, Hüseyin Arslan, İlyas Yılmazer, Mehmet Alp Karaman, Berke Özgün, Temel Taşkın, Murat Karadeniz
Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz
Gol: Onur Özcan (dk. 11 k.k.) (Fenerbahçe)
Kırımızı Kart: Altay Bayındır (dk. 28) (Fenerbahçe)Sarı Kartlar: Cisse, Oytun, Ozan, Pelkas (Fenerbahçe), Sergen İlhan (Karacabey)