Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - M.Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe, M.Başakşehir’i konuk etti. Normal süresi 1-1 sonuçlanan karşılaşmada Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup ederek rakibini eledi ve kupada yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada soldan kazanılan kornerde Berkay ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Epureanu kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

61. dakikada rakip ceza sahası önüne gelen Szalai, Cisse ile verkaç yaptı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

62. dakikada Cemali soldan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte bekleyen Junior Fernandes, meşin yuvarlağa gelişine vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

66. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia, direkt kaleye gönderdi ancak top az farkla yandan auta çıktı.

67. dakikada Demba Ba’nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak açıyı kapatan Harun gole izin vermedi.

72. dakikada Osayi’nin savunmadan attığı uzun pasta Cisse kafayla Valencia’ya indirdi. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-1

74. dakikada Harun’un uzaklaştırmak istediği top Gulbrandsen’de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

93. dakikada Muhammed Emin’in indirdiği top ceza sahası dışında Cemali’de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda Harun gole izin vermedi.

96. dakikada Crivelli 2 rakibinden sıyrılıp ara pasıyla topu Gulbrandsen’e aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çizgisinden yaptığı aşırtma vuruş Harun’un üzerinden ağlarla buluştu. 1-2

104. dakikada orta sahada topla buluşan Ndayishimiye ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Harun gole izin vermedi.

108. dakikada Azubuike’nin pasında savunmanın arkasına sarkan Gulbrandsen ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Harun bu pozisyonda başarılıydı.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Harun xx, Gökhan Gönül xx, Lemos x, Szalai xx, Caner Erkin x (Serdar Aziz dk. 46 xx), Ozan Tufan xx, Sosa x (Mert Hakan dk. 105 ?), Mame Thiam x (Samuel Osayi dk. 46 xx), Sinan Gümüş x (Mesut Özil dk. 46 xx), Ferdi Kadıoğlu x (Valencia dk. 59 xx), Cisse x (Samatta dk. 73 x)

Yedekler: Altay, Sadık, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım

Teknik Direktör: Erol Bulut

M.Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur xx (Duarte dk. 91 xx), Ponck xx, Epureanu xxx, Cemali xxx (Ravil Tagir dk. 102 xx), Azubuike xxx, Deniz xxx (Gulbrandsen dk. 45+1 xxx), Ndayishimiye xxx, Berkay xxx (Muhammed Emin. dk 91 xx), J.Fernandes xxx (Giuliano dk. 74 xxx), Demba Ba xx (Crivelli dk. 74 xxx)

Yedekler: Ahmet Said, Mert Günok, Emir Şenocak

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Junior Fernandes (dk. 42), Gulbrandsen (dk. 96) (M.Başakşehir), Valencia (dk. 72) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Lemos (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Cemali Sertel, Muhammed Emin, Gulbrandsen, Crivelli (M.Başakşehir), Serdar Aziz, Ozan Tufan, Szalai, Volkan Demirel (Yardımcı antrenör) (Fenerbahçe)