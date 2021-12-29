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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Afjet Afyonspor: 0 (Maç sonucu)

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor’u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Afjet Afyonspor: 0 (Maç sonucu)
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor’u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sağ kanattan Alper Tursun’un ortasında ceza sahası içinde Doğukan Emeksiz’in vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mert Hakan Yandaş’ın ortasında arka direkte Enner Valencia’nın röveşatasında meşin yuvarlak dışarıya gitti.

70. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Enner Valencia’nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

71. dakikada Enner Valencia’nın pasında ceza sahası içinde topu alan Miha Zajc’ın vuruşunda Erdinç Pekgöz meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

90+1. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Miha Zajc’ın kafa vuruşunda kaleci Anıl Atağ meşin yuvarlağı çeldi.

93. dakikada Feyyaz Belen’in ceza sahası içinde Bright Osayi-Samuel’e yaptığı müdahale sonrasında hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi.

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94. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, kaleci Anıl Atağ’ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

99. dakikada ceza sahası içi sol tarafında bulunan Filip Novak’ın pasında kale önünde topu alan Bright Osayi-Samuel’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Turgut Doman xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Nazım Sangare xx (Bright Osayi-Samuel dk. 61 xxx), Marcel Tisserand xx, Attila Szalai xx, Muhammed Gümüşkaya xx (Filip Novak dk. 95 xx), Max Meyer xx (Miha Zajc dk. 46 x), Miguel Crespo xx, Burak Kapacak xx (Mert Hakan Yandaş dk. 46 x), Dimitrios Pelkas xx (Serdar Dursun dk. 73 xx), Diego Rossi xx (İrfan Can Kahveci dk. 46 xx), Enner Valencia xxx

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Bora Çuha, Arda Okan Kurtulan

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Afjet Afyonspor: Anıl Atağ xx, Emre Dayan xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 76 x), Nazmi Candoğan xx, Erdinç Pekgöz xx (Mert Üner dk. 103 x), Celal Hanalp xx, Süleyman Olgun xx (Taha Can Velioğlu dk. 77 x), Alper Tursun xx, Doğan Ateş xx (Feyyaz Belen dk. 66 x), Doğukan Emeksiz xx (İlke Tankul dk. 88 x), Erhan Şentürk xx, Fatih Aktay xx (Cihan Özkara dk. 103 x)

Yedekler: Ahmet Daş, Mehmet Can Kocabaş, Süleyman Enes Karakaş, Mustafa Erkasap

Teknik Direktör: Cem Kavşak

Goller: Enner Valencia (dk. 94 pen.), Bright Osayi-Samuel (dk. 99) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Nazmi Candoğan, Erhan Şentürk, Alper Tursun, Anıl Atağ (Afyonspor), Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

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