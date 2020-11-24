Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Sivas Belediyespor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası’nda ismini bir üst tura yazdırmış oldu.