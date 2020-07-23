Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Palabıyık’ın düdük çalacağı belirtildi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak finalde Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak.
Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
TRABZONSPOR İLE AYTEMİZ ALANYASPOR ARASINDA 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK
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