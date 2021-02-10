Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Davidson’un pasında ceza sahası içi sağ tarafından Efecan topla buluştu. Efecan’ın son çizgiye inerek yaptığı ortada sağ çaprazdan Salih’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
31. dakikada Marafona’nın uzun pasıyla Banacar Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Babacar’ın Marcao’yu çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
33. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yedlin’in yerden ortasında Mustafa Muhammed’in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
34. dakikada Efecan’ın pasında sol çaprazda topla buluşan Babacar’ın ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
41. dakikada Davidson’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Salih’in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mehmet Kısal xx, Mustafa Savranlar xx
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Donk xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xx, Taylan xx, Babel xx, Onyekuru xx, Emre Kılınç xx, Belhanda xx, Mustafa Muhammed xx
Yedekler: Fatih, Şener, Linnes, Luyindama, Etebo, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Gedson, Oğulcan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur xx, Caulker xx, Fatih xx, Moubandje xx, Salih xxx, Berkan xx, Efecan xx, Davidson xx, Umut xx, Babacar xxx
Yedekler: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Ceyhun, Hasan Hüseyin, Efkan, Siopis, Kadzior, Bareiro, Mustafa
Teknik Direktör: Çağdaş AtanGoller: Babacar (dk. 31), Salih (dk. 41) (Aytemiz Alanyspor)