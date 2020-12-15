Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Galatasaray sahasında 3. Lig 2. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Şener’in sağ taraftan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

14. dakikada sol taraftan Belhanda’ın ortasında ceza sahası içinde kaleci Gürkan’dan seken topu alan Ali Yavuz Kol’un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

26. dakikada Arda Turan’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda’nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

32. dakikada sağ taraftan Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Luyindama’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

43. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Jesse Sekika’ya Mahmuthan Acar’ın müdahalesi sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada topun başına geçen Belhanda meşin yuvarlağı kaleci Gürkan’ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Türk Telekom



Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 23:38

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Emir Eray Eyisoy xxGalatasaray: Okan Kocuk xx, Şener Özbayraklı xx, Christian Luyindama xx, Emin Bayram xx, Omar Elabdellaoui xx, Etebo xx, Ömer Bayram xx, Younes Belhanda xx, Jesse Sekidika xx, Arda Turan xx, Ali Yavuz Kol xxYedekler: Kerem Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Mbaye DiagneTeknik Direktör: Fatih TerimDarıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik x, Metin Güler x, Yusuf Bildik x, Fahrettin Bıyıklı x, Mahmuthan Acar x, Nebi Tiryakioğlu x, Onuray Köse x, Erdem Dikbasan x, Selman Sevinç x, Berat Eyüpoğlu x, Ahmet Kutluer x (Baha Kısacık dk. 45 ?)Yedekler: Hasan Göksu, Halil Şagar, İbrahim Oğuz, Furkan Akın, Hüseyin Seylığlı, Alperen CanTeknik Direktör: Ender AlkanGol: Belhanda (dk. 44) (Galatasaray)Sarı kart: Ahmet Kutluer (Darıca Gençlerbirliği)