Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Galatasaray sahasında karşılaştığı 3. Lig 2. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.
56. dakikada altıpas içerisinden topu alan Arda Turan’ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
70. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
85. dakikada Nebi’nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’da kaldı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Emir Eray Eyisoy xx
Yedekler: Kerem Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Emre Taşdemir, Marcao, Bartuğ Elmaz, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik x, Metin Güler x, Yusuf Bildik x, Fahrettin Bıyıklı x, Mahmuthan Acar x, Nebi Tiryakioğlu x, Onuray Köse x (İbrahim Oğuz dk. 62 x), Erdem Dikbasan x (Furkan Akın dk. 62 x), Selman Sevinç x (Alperen Can dk. 87 ?), Berat Eyüpoğlu x, Ahmet Kutluer x (Baha Kısacık dk. 45 ?)
Yedekler: Hasan Göksu, Halil Şagar, Hüseyin Seylığlı
Teknik Direktör: Ender Alkan
Gol: Belhanda (dk. 44) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ahmet Kutluer, İbrahim Oğuz (Darıca Gençlerbirliği) Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 23:36