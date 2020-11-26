Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - 24 Erzincanspor: 0

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşı karşıya geldiği 24 Erzincanspor’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
49. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Alan Carius’un sert şutunda meşin yuvarlak Murat’ta kaldı.
56. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tirpan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ceza sahası içinde Ahmet Kaan Ergün’e çarparak filelere gitti. 1-0
61. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Yasin Dülger’in içeri çevirdiği topa kale önünde Alan Carius’un yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
66. dakikada Abdulcebrail Akbulut’un Yasin Dülger’e ceza yayı önünde yaptığı müdahaleyi hakem Hakan Ceylan kırmızı kart olarak değerlendirdi.
90+2. dakikada sol taraftan Ahmet Oğuz’un ortasında top 24 Erzincanspor savunmasından döndü. Dönen topa ceza yayı üzerinde Berat Kalkan gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Ali Can Alp xx, Özcan Sultanoğlu xx
Kasımpaşa: Erdem xx, Ahmet Oğuz xx, Sadiku xx, Brecka xx, Haddadi xx (Furkan Yaşa dk. 86 ?), Tirpan xxx (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 86 ?), Aytaç xx, Koomson x (Hadergjonaj dk. 60 x), Yasin Dülger xx, Alan Carius xxx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 72 x), Varga xx (Berat Kalkan dk. 86 xx)
Yedekler: Ramazan, Mehmet Enes Sarı
Teknik Direktör: İrfan Buz
24 Erzincanspor: Murat Demir x (Mustafa Talha Özbay dk. 88 ?), Uğur Daşdemir xx, Oğuz Özden xx, Ahmet Kaan Ergün xx, Abdulcebrail Akbulut x, Batuhan Yılmaz xx, Hakan Demir xx (Muhammed Samet Karakoç dk. 62 x), Emre Yıldız xx, Niyazi Batuhan Salman xx (Kemal Taha Kabakcı dk. 76 x), Umut Sönmez xx (Abdullah Balıkuv dk. 62 x), Mustafa Ethem Erboğa xx (Sabrican Vural dk. 46 x)
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Goller: Tirpan (dk. 56), Alan Carius (dk. 61), Berat Kalkan (dk. 90+2) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Abdulcebrail Akbulut (dk. 66) (24 Erzincanspor)Sarı kartlar: Ahmet Kaan Ergün, Sabrican Vural (24 Erzincanspor)